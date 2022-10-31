Национальные футбольные команды Уэльса могут изменить свое название на Камри (Cymru).

Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) провела неофициальные консультации с УЕФА по поводу смены названия, информирует ВВС. "Команда всегда должна называться Камри, именно так мы ее называем здесь", – сказал исполнительный директор футбольной ассоциации Ноэль Муни.

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Сообщается, что на ЧМ-2022 в Катар сборная Уэльса поедет под своим действующим названием. Но в 2023 году футбольная ассоциация Уэльса намерена провести обсуждение по поводу смены названия.

Что интересно, FAW уже использует название Камри во всех официальных документах. "Возрождение валлийского языка придаёт нам чувство большой гордости за то, как мы поступаем со своей культурой и наследием", – отметил Муни.

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