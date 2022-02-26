Президент Польши Анджей Дуда понимает, что с россиянами лучше не иметь дела в любой плоскости.

"Конечно, время действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение.

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Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА", – написал президент польской Федерации футбола Цезары Кулеша в Twitter.

"И правильно, господин Кулеша. Нечего с бандитами играть", – ответил Дуда.

Сборная Польши должна встретиться с Россией в рамках первого стыкового матча отбора к ЧМ-2022.

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