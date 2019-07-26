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Сборная Сербии определилась со стадионом, на котором сыграет против Украины в ответном матче отбора на Евро-2020

15:02 42 Читати українською
Сборная Сербии определилась со стадионом, на котором сыграет против Украины в ответном матче отбора на Евро-2020
Радость украинцев во львовском матче / Фото УАФ

Балканцы выбрали арену, на которой попытаются взять реванш у "сине-желтых".

 

Сербы будут принимать нашу сборную на стадионе Райко Митич, информирует официальный сайт УЕФА.

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Арена в Белграде является домашней не только для сборной, но и для Црвены Звезды. Она вмещает около 55,5 тысяч зрителей. Матч заключительного тура отборочного турнира Евро-2020 Сербия – Украина состоится 17 ноября 2019 года.

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Напомним, первая очная встреча завершилась сокрушительной победой украинцев со счетом 5:0. "Сине-желтые" принимали соперника на Арене Львов.

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Будучность – Заря – 1:3 – видео голов и обзор матча
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Црвена Звезда Црвена Звезда Сербия Сербия Сборная Украины Евро-2020 Сербия - Украина
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