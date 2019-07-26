Сборная Сербии определилась со стадионом, на котором сыграет против Украины в ответном матче отбора на Евро-2020

Балканцы выбрали арену, на которой попытаются взять реванш у "сине-желтых".

Сербы будут принимать нашу сборную на стадионе Райко Митич, информирует официальный сайт УЕФА.

УЕФА наказал Украину за нарушения в матче против сборной Сербии

Арена в Белграде является домашней не только для сборной, но и для Црвены Звезды. Она вмещает около 55,5 тысяч зрителей. Матч заключительного тура отборочного турнира Евро-2020 Сербия – Украина состоится 17 ноября 2019 года.

Спортивный директор Федерации футбола Сербии уволился из-за сборной Украины

Напомним, первая очная встреча завершилась сокрушительной победой украинцев со счетом 5:0. "Сине-желтые" принимали соперника на Арене Львов.