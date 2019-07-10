Спортивный директор Федерации футбола Сербии уволился из-за сборной Украины

Разгромное поражение сборной Сербии против Украины вызвало кадровые изменения в Федерации футбола Сербии.

Спортивный директор Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевич решил покинуть свой пост. Функционер объяснил такое решение разгромным поражением сборной балканской страны в матче против Украины, а также неудовлетворительными результатами молодежной сборной на Евро-2019, сообщает официальный сайт Федерации футбола Сербии.

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Напомним, сборная Украины в рамках квалификации к Евро-2020 разгромила национальную команду Сербии со счетом 5:0. В том матче дублями отметились Евгений Коноплянка и Виктор Цыганков, еще один гол забил Роман Яремчук.

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