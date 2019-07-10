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Спортивный директор Федерации футбола Сербии уволился из-за сборной Украины

15:44 210 Читати українською
Спортивный директор Федерации футбола Сербии уволился из-за сборной Украины
Дарко Ковачевич / Федерация футбола Сербии

Разгромное поражение сборной Сербии против Украины вызвало кадровые изменения в Федерации футбола Сербии.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Спортивный директор Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевич решил покинуть свой пост. Функционер объяснил такое решение разгромным поражением сборной балканской страны в матче против Украины, а также неудовлетворительными результатами молодежной сборной на Евро-2019, сообщает официальный сайт Федерации футбола Сербии.

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Напомним, сборная Украины в рамках квалификации к Евро-2020 разгромила национальную команду Сербии со счетом 5:0. В том матче дублями отметились Евгений Коноплянка и Виктор Цыганков, еще один гол забил Роман Яремчук.

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