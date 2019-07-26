Збірна Сербії визначилася зі стадіоном, на якому зіграє проти України у матчі-відповіді відбору на Євро-2020

Балканці вибрали арену, на якій спробують взяти реванш у "синьо-жовтих".

Серби прийматимуть нашу збірну на стадіоні Райко Мітіч, інформує офіційний сайт УЄФА.

УЄФА покарав Україну за порушення в матчі проти збірної Сербії

Арена в Белграді є домашньою не тільки для збірної, а й для Црвени Звезди. Вона вміщує близько 55,5 тисяч глядачів. Матч заключного туру відбірного турніру до Євро-2020 Сербія – Україна відбудеться 17 листопада 2019 року.

Спортивний директор Федерації футболу Сербії звільнився з посади через збірну України

Нагадаємо, перша очна зустріч завершилася нищівною перемогою українців з рахунком 5:0. "Синьо-жовті" приймали суперника на Арені Львів.