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Збірна Сербії визначилася зі стадіоном, на якому зіграє проти України у матчі-відповіді відбору на Євро-2020

15:02 228 Читать на русском
Збірна Сербії визначилася зі стадіоном, на якому зіграє проти України у матчі-відповіді відбору на Євро-2020
Радість українців у львівському матчі / Фото УАФ

Балканці вибрали арену, на якій спробують взяти реванш у "синьо-жовтих".

 

Серби прийматимуть нашу збірну на стадіоні Райко Мітіч, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Арена в Белграді є домашньою не тільки для збірної, а й для Црвени Звезди. Вона вміщує близько 55,5 тисяч глядачів. Матч заключного туру відбірного турніру до Євро-2020 Сербія – Україна відбудеться 17 листопада 2019 року.

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Нагадаємо, перша очна зустріч завершилася нищівною перемогою українців з рахунком 5:0. "Синьо-жовті" приймали суперника на Арені Львів.

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Теги
Црвена Звезда Црвена Звезда Сербія Сербія Збірна України Євро-2020 Сербія - Україна
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