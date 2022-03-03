ФИФА не планирует искать замену российской сборной в плей-офф отбора к ЧМ-2022, сообщает Przegląd Sportowy.

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Издание информирует со ссылкой на источник в Польском футбольном союзе, что Польша автоматически вышла в финал стыковых матчей, где сыграет с Чехией или Швецией. Официального решения ФИФА на этот счет пока нет, но ожидается, что оно будет озвучено до пятницы.

Россиян теоретически могли заменить сборные Венгрии и Словакии, однако каждая из них уже запланировала спарринги на эти даты. Также был вариант с трехсторонним противостоянием между Польшей, Чехией и Швецией, но возникли сложности с логистикой и расписанием.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от соревнований под своей эгидой. Ни один из местных игроков или тренеров открыто не осудил преступные действия Путина на территории Украины.

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