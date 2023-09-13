В среду, 13 сентября, Польский футбольный союз (PZPN) объявил об увольнении Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Польши. Об этом информирует официальный сайт организации.

Польша уволит чемпиона Европы – официальное объявление лишь вопрос времени

Это увольнение произошло через два дня после поражения "кадры" от Албании (0:2). После пяти матчей в группе Е отбора на Евро-2024 Польша занимает предпоследнее четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе только 6 очков.

"Мы благодарим Фернанду Сантуша за работу с нашей сборной и желаем ему удачи в дальнейшей карьере", – отметил президент PZPN Цезари Кулеша.

Напомним, что в 2016 году Сантуш привёл сборную Португалии к победе на чемпионате Европы.

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