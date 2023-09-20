Нещодавно "червоно-білі" залишилися без тренера, оскільки Фернанду Сантуша звільнили. Збірна Польщі під керівництвом португальця двічі за три матчі програла у відборі на Євро-2024 і ризикує залишитися без фінальної частини турніру.

Польща офіційно звільнила головного тренера – він приводив Роналду до перемоги на Євро

Як повідомляє офіційний твіттер польського футбольного союзу, новим наставником першої команди став Міхал Пробеж. 50-річний фахівець до недавнього часу очолював молодіжну команду U21. Він також працював з Краковією та Ягеллонією, з якими вигравав Кубок Польщі та Суперкобок.

Нагадаємо, що в жовтні у збірної Польщі заплановано два матчі у відборі на Євро-2024. "Червоно-білі" зіграють проти Фарер та Молдови.

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