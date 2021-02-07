Сборная Марокко во второй раз подряд стала победителем Чемпионата африканских наций
Сборная Марокко обыграла команду Мали в финале Чемпионата африканских наций.
ЧАН-2020, финал
Мали – Марокко – 0:2
Голы: Буфтини, 69, Эль-Кааби, 79
Сборная Марокко в очередной раз доказала, что обладает сильнейшим национальным чемпионатом на африканском континенте. Главное отличие ЧАН от КАН заключается в том, что в Чемпионате африканских наций цвета своей родины имеют право защищать только те игроки, которые выступают во внутреннем первенстве страны. В КАН могут играть все сильнейшие футболисты с паспортом определенной страны.
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В финале розыгрыша ЧАН-2020 встречались антагонисты. Мали до сегодняшнего матча пропустила лишь один гол, тогда как у Марокко – лучшая атака на турнире. Казалось, решающий поединок тоже пройдет по сценарию трехцветных. Более часа никому так и не удалось открыть счет.
Судьбу противостояния решила десятиминутка в середине второго тайма, за которую сборная Марокко успела забить дважды. Подопечные Вахида Халилходжича довели дело до победы и во второй раз подряд выиграли ЧАН. В финале 2018-го была разбита сборная Нигерии со счетом 4:0.