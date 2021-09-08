Италия решилась на эксперимент с капитаном в матче отбора ЧМ против Литвы.

Чемпионов Европы с повязкой впервые выведет этнический бразилец Жоржиньо, информирует Football Italia.

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Таким образом, будет прервана серия, которая продолжалась 60 лет. В течение этого периода капитанами "Скуадры Адзурры" были исключительно этнические итальянцы. Единственный предшественник Жоржиньо – Мигель Анхель Монтуори, который родился в Аргентине и дважды выводил сборную Италии с повязкой.

Добавим, что для хавбека Челси это будет 38-й матч в составе "Скуадры". Он переехал на Апеннины в возрасте 15 лет, а дебютировал за главную сборную в 24.

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