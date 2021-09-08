Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил дополнительную головную боль перед отборочным матчем к ЧМ-2022 против Литвы.

Сборная Италии не сможет рассчитывать на Иммобиле, Инсинье, Кьезу, Дзаньоло, Сенси, Манчини, Бастони, Верратти и Пеллегрини в противостоянии с Литвой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Все игроки получили повреждения и уже покинули расположение команды. Кроме того, есть сомнения относительно того, сможет ли пара Кьеллини - Бонуччи сыграть в 3 матча за 6 дней.

К слову, поединок против Литвы состоится уже сегодня, 8 сентября. В предыдущих двух матчах итальянцы сенсационно не смогли победить Болгарию (1:1) и Швейцарию (0:0).

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