Італія наважилася на експеримент з капітаном у матчі відбору ЧС проти Литви.

Чемпіонів Європи з пов'язкою вперше виведе етнічний бразилець Жоржінью, інформує Football Italia.

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Таким чином, буде перервана серія, яка тривала 60 років. Упродовж цього періоду капітанами "Скуадри Адзурри" були виключно етнічні італійці. Єдиний попередник Жоржінью – Мігель Анхель Монтуорі, який народився в Аргентині і двічі виводив збірну Італії з пов'язкою.

Додамо, що для хавбека Челсі це буде 38-й матч у складі "Скуадри". Він переїхав на Апенніни у віці 15 років, а дебютував за головну збірну у 24.

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