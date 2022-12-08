Сборная Испании официально получила нового тренера – он уже возглавлял "Фурию" в одном курьезном матче
Королевская испанская футбольная федерация быстро нашла замену Луису Энрике во главе главной команды страны.
Новым главным тренером сборной Испании стал Луис де ла Фуэнте, сообщает официальный сайт местной федерации. 61-летний специалист назначен на замену Луису Энрике, который провалил ЧМ-2022
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Луис де ла Фуэнте последние 9 лет тренировал молодежные сборные Испании. Под его руководством "Рохита" выиграла Евро-2015 U-19 и Евро-2019 U-21. Также он взял серебро на Олимпийских играх-2020.
Интересно, что де ла Фуэнте формально уже возглавлял взрослую сборную Испании в одном матче. Летом 2021-го, когда основа "Фурии" была изолирована из-за положительного теста на коронавирус, Луис со своей молодежью сыграл товарищеский матч против Литвы (4:0).
Первая задача нового наставника – вывести национальную сборную на Евро-2024. Квалификация стартует в марте следующего года.
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