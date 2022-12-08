Новым главным тренером сборной Испании стал Луис де ла Фуэнте, сообщает официальный сайт местной федерации. 61-летний специалист назначен на замену Луису Энрике, который провалил ЧМ-2022

Луис Энрике официально уволен из сборной Испании после фиаско на ЧМ-2022

Луис де ла Фуэнте последние 9 лет тренировал молодежные сборные Испании. Под его руководством "Рохита" выиграла Евро-2015 U-19 и Евро-2019 U-21. Также он взял серебро на Олимпийских играх-2020.

Интересно, что де ла Фуэнте формально уже возглавлял взрослую сборную Испании в одном матче. Летом 2021-го, когда основа "Фурии" была изолирована из-за положительного теста на коронавирус, Луис со своей молодежью сыграл товарищеский матч против Литвы (4:0).

Первая задача нового наставника – вывести национальную сборную на Евро-2024. Квалификация стартует в марте следующего года.

Испания вылетела из ЧМ-2022: экс-игрок Реала отправил Луиса Энрике в Twitch, паненка ценой 1/4, Марокко заслужило