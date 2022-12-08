Королевская испанская футбольная федерация на своем сайте сообщила об отставке Луиса Энрике.

Рамос отреагировал на позорный вылет Испании с ЧМ-2022 – Луис Энрике не взял легенду в Катар

Специалист возглавил команду в 2018 году и запустил в команде процесс смены поколений, дав шанс многим молодым игрокам. Испания под руководством Энрике дошла до полуфинала Евро-2020 и играла в финале Лиги наций-2021.

Выступление на ЧМ-2022 завершилось фиаско – "Фурия Роха" после поражения от Японии заняла второе место в группе и вылетела уже на стадии 1/8 финала, проиграв Марокко в серии пенальти (не забив три подряд 11-метровых).

Испания вылетела из ЧМ-2022: экс-игрок Реала отправил Луиса Энрике в Twitch, паненка ценой 1/4, Марокко заслужило