Новим головним тренером збірної Іспанії став Луїс де ла Фуенте, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації. 61-річний фахівець призначений на заміну Луїсу Енріке, який провалив ЧС-2022.

Луїс Енріке офіційно звільнений зі збірної Іспанії після фіаско на ЧС-2022

Луїс де ла Фуенте останні 9 років тренував молодіжні збірні Іспанії. Під його керівництвом "Рохіта" виграла Євро-2015 U-19 та Євро-2019 U-21. Також він взяв срібло на Олімпійських іграх-2020.

Цікаво, що де ла Фуенте формально вже очолював дорослу збірну Іспанії в одному матчі. Влітку 2021-го, коли основа "Фурії" була ізольована через позитивний тест на коронавірус, Луїс зі своєю молоддю зіграв товариський матч проти Литви (4:0).

Перше завдання нового наставника – вивести національну збірну на Євро-2024. Кваліфікація стартує в березні наступного року.

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