Збірна Іспанії офіційно отримала нового тренера – він вже очолював "Фурію" в одному курйозному матчі
Королівська іспанська футбольна федерація швидко знайшла заміну Луїсу Енріке на чолі головної команди країни.
Новим головним тренером збірної Іспанії став Луїс де ла Фуенте, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації. 61-річний фахівець призначений на заміну Луїсу Енріке, який провалив ЧС-2022.
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Луїс де ла Фуенте останні 9 років тренував молодіжні збірні Іспанії. Під його керівництвом "Рохіта" виграла Євро-2015 U-19 та Євро-2019 U-21. Також він взяв срібло на Олімпійських іграх-2020.
Цікаво, що де ла Фуенте формально вже очолював дорослу збірну Іспанії в одному матчі. Влітку 2021-го, коли основа "Фурії" була ізольована через позитивний тест на коронавірус, Луїс зі своєю молоддю зіграв товариський матч проти Литви (4:0).
Перше завдання нового наставника – вивести національну збірну на Євро-2024. Кваліфікація стартує в березні наступного року.
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