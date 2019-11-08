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Сборная Испании объявила список игроков на матчи с Мальтой и Румынией – обидчик Шахтера получил дебютный вызов

14:30 27 Читати українською
Сборная Испании объявила список игроков на матчи с Мальтой и Румынией – обидчик Шахтера получил дебютный вызов
Дани Ольмо / AFP

Наставник испанской национальной команды Роберт Морено определился с исполнителями, которые будут готовиться к заключительным матчам квалификации к Евро-2020.

 

Шанс сыграть в ближайших поединках получили 23 игрока. Об этом сообщает официальный твиттер сборной Испании.

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Дебютный вызов в ряды "Фурии рохи" получил атакующий полузащитник загребского Динамо Дани Ольмо. Уроженец Каталонии хорошо проявил себя в матчах Лиги чемпионов, в частности, забив донецкому Шахтеру в Харькове. Ранее он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании U-21.

Отметим, что 15 ноября испанцы сыграют против сборной Мальты, а 18 ноября – против команды Румынии. Оба матча состоятся на Пиренеях.

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Испания - Румыния Испания Испания Евро-2020 Дани Ольмо Дани Ольмо Испания - Мальта
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