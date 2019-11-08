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Збірна Іспанії оголосила список гравців на матчі з Мальтою і Румунією – кривдник Шахтаря отримав дебютний виклик

14:30 209 Читать на русском
Збірна Іспанії оголосила список гравців на матчі з Мальтою і Румунією – кривдник Шахтаря отримав дебютний виклик
Дані Ольмо / AFP

Керманич іспанської національної команди Роберт Морено визначився з виконавцями, які готуватимуться до заключних матчів кваліфікації до Євро-2020.

 

Шанс зіграти в найближчих поєдинках отримали 23 гравці. Про це повідомляє офіційний твіттер збірної Іспанії.

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Дебютний виклик до лав "Фурії рохи" отримав атакувальний півзахисник загребського Динамо Дані Ольмо. Уродженець Каталонії добре проявив себе в матчах Ліги чемпіонів, зокрема, забивши донецькому Шахтарю в Харкові. Раніше він став чемпіоном Європи в складі збірної Іспанії U-21.

Відзначимо, що 15 листопада іспанці зіграють проти збірної Мальти, а 18 листопада – проти команди Румунії. Обидва матчі відбудуться на Піренеях.

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Теги
Євро-2020 Іспанія - Румунія Іспанія Іспанія Дані Ольмо Дані Ольмо Іспанія - Мальта
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