Вихованець Барселони залякує Шахтар в ЛЧ: топовий дриблер Європи, який "знищив" Маліновського, а теперь летить в Харків

"Футбол 24" розповідає про сенсаційного лідера загребського Динамо, яке стане наступним суперником донецького Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів. Дані Ольмо тікав від Барселони, щоб пробити собі шлях у великий футбол.

Він не припиняв посміхатись після фінального матчу чемпіонату Європи серед молодіжних команд U-21. Іспанія перемогла принципових суперників з Німеччини, а вихованець Барселони був визнаний найціннішим гравцем того поєдинку. "Я веселився, наче маленька дитина!", – вигукнув 22-річний герой, тепло обіймаючи свого батька, який усе життя мріяв про схожу мить. Мікель Ольмо, колишній футболіст, а згодом й тренер цілого ряду клубів з нижчих дивізіонів (Фігерас, Жирона, Терраса, Сабадель) приїхав до Флоренції, щоб наживо пересвідчитись у правильності свого рішення. П'ять років тому іспанська преса розповідала, що він руйнує майбутнє власного сина.

Несподівана загроза для Луніна та серйозний конкурент Ярмоленка: Іспанія U-21 перемогла на Євро – що з ними буде

"Мене називали божевільним і публічно знищували через Дані, коли я працював у Сегунді. Неймовірно складно покидати Барселону, особливо, коли перебуваєш у статусі капітана, викликаєшся до юнацької збірної Іспанії. Це було найважче рішення у його житті до цього часу", – зізнається батько гравця, який має повне право ображатись на босів каталонського гранда.

Після двох курсів у академії Барселони, куди Дані перебрався з табору ворожого Еспаньйола, будучи 9-річним хлопчиськом, йому запропонували продовжити співпрацю, але, водночас, дали зрозуміти, що клуб збирається робити ставку на Лі Син У. Це той самий кореєць, якого порівнювали з Мессі та берегли немов зіницю ока, хоча зараз його рівень – скромний бельгійський Сент-Трюйден. У відповідь один з представників ще зовсім юного іспанця заявив, що Даніель прогресує набагато стрімкіше. Все даремно. Керівники Ла Масії відмовлялись слухати: "Скоро дізнаємось, хто мав рацію". Ці слова виявились серйозним попередженням.

Вже через два роки Ольмо готувався підписати свій перший професійний контракт. Він довго чекав на пропозицію Барси, яка не поспішала сідати за стіл переговорів, а коли це сталось, талановитого вінгера охопило тотальне розчарування. Попри те, що Дані декілька сезонів поспіль ставав найкращим снайпером молодіжних команд, йому знову відводили другорядну роль, годували обіцянками, і лише несуттєво збирались підвищити зарплату. Але й на двері прямо ніхто не вказував: "Нехай працює, а там подивимось". Після цього батькові футболіста не залишалось нічого іншого, як прийняти те саме доленосне рішення. Його не приваблювали великі гроші або красиві речі, все чого хотів Мікель Ольмо – знайти комфортне місце, де б його син, продовжував розвиватись та відчував довіру з боку людей. Можливо, саме тому були відхилені пропозиції двох манчестерських монстрів на користь Хорватії.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу

Ольмо-старший більше не вірив, що Барселона – найкраще місце для його сина, навіть враховуючи винятковий талант 16-річного форварда, який неодноразово відзначили представники іспанських медіа, а також скаути закордонних клубів. Однак вибір Динамо, топ-клубу лише за балканськими мірками, хоча й з хорошою академією, яка подарувала футбольному світу таких видатних майстрів як Модріч або Ковачіч, шокував багатьох. У Загребі, де бездоганно працює бізнесова модель "виростив-продав", пообіцяли, що іспанець стане основним клубним проектом.

"Припини займатись дурницями. Завтра зранку чекаю тебе на тренуванні. О десятій побачимось". Такою була перша реакція тренера молодіжки Барси, який не збирався миритись з втратою свого підопічного. Хорватський агент Енді Бара, один з організаторів сенсаційного трансферу зізнався, що представники каталонського клубу тероризували Ольмо схожими повідомленнями вже після оголошення угоди: "Вони не хотіли вірити, що Дані покидає їх, не кажучи вже про те, щоб приєднатися до Динамо. Йому регулярно писали: "Що ти накоїв?", "Куди ти перейшов?". Загребський варіант для молодого іспанського гравця, який лише починає формуватися, направду, здавався страшенним божевіллям, але розчарування у Барселоні було настільки великим, що сім'я Ольмо виявилась готовою ринути у невідомість.

"Британські клуби обіцяли подбати про фінансове становище усієї сім'ї, але у нас не було такої потреби. Дані обрав спортивний проект", – пояснює батько гравця. План полягав у тому, щоб раз на тиждень, протягом дебютного року, тренуватися з основою Динамо, а потім здійснити плавний перехід у першу команду. Втім Ольмо випереджав графіки космічними темпами і вже через два місяці регулярно займався з дорослими футболістами, а з січня 2015-го грає у найпрестижнішій хорватській лізі.

"Насправді, все не відбувалось настільки легко, як може здатися на перший погляд. Адже він не одразу отримував хвилини, на які заслуговував порівняно з тими, хто його випереджав", – зізнається Мікель Ольмо. Крім цього, іспанцеві було складно адаптуватись до нової тактичної ролі. По завершенні другого сезону на Максімірі тренерський штаб Динамо вирішив, що Дані потрібно виконувати функції "десятки", а не флангового нападника, хоча сам гравець раніше ніколи не виступав на цій позиції. З цього моменту вихованець Барси починає сильно сумніватись у правильності власного вибору, але президент загребського клубу Мірко Барішіч швидко заспокоює юну зірочку: "Дані кращий за Бобана та Просінечкі у своєму віці". Після такого порівняння іспанець з високо піднятою головою приймає черговий виклик... і неймовірно розриває на Балканах.

Найкращий гравець Хорватії (2018), найкращий гравець сезону (2019), найкращий молодий футболіст (2019), символічна збірна року (2019) та ще чимало індивідуальних нагород з розкішним футболом у Лізі Європи. За підсумками торішньої європейської кампанії Динамо пробилось до 1/16 фіналу, а Дані записав собі у актив найбільшу кількість обіграшів і зароблених фолів серед усіх гравців турніру. Далі було Євро-2019, куди Ольмо їхав у статусі запасного, але швидко завоював місце у стартовому складі команди Де ла Фуенте, потрапивши у символічну збірну першості та здобувши титул MVP фіналу. На пропозиції від іменитих європейських клубів довго чекати не довелось.

Іспанська преса писала про зацікавленість з боку двох мадридських грандів, Барселона начебто також була не проти повернути власного випускника, а найбільш наполегливим виявився леверкузенський Байєр, який до останнього намагався вирвати іспанця з міцних загребських лещат. Дані публічно заявляв, що прагне зробити новий якісний "стрибок", однак після успішного для Ольмо чемпіонату Європи президент підвищив його вартість до 40 млн євро, хоча на початку літа обіцяв відпустити за 25. Перехід зірвався, але іспанець не опускав руки, він продовжував працювати так, як вчив його батько: "Ти доб'єшся всього, чого захочеш, тільки віддавайся своїй справі повністю".

То що ж за гравець Дані Ольмо? Насамперед, швидкий дриблер з чудовим баченням поля, який не цурається жорсткої боротьби і за першої-ліпшої нагоди "атакує" вільні зони. Як зразковий професіонал він може грати на обох флангах, але найкраще проявляє себе під форвардами, на позиції "десятки", де знаходить раціональні та розумні рішення, щоб створювати моменти для партнерів або ж відзначатись самотужки.

У феєричному матчі Загреба проти Аталанти (4:0) Ольмо не забивав і не асистував, однак цифри InStat підтверджують його грандіозний вплив на розгромну перемогу хорватів: 24 (!) виграних єдиноборств, 12 вдалих обіграшів з 14-ти, роль центральної фігури у розвитку практично всіх атак команди Ненада Б'єліци. Партнери завжди шукали іспанця, який створював чисельну більшість на половині поля суперника завдяки ефективному дриблінгу. Схожий футбол не вдалось продемонструвати у Манчестері, але навіть там Ольмо намагався загострювати (3 вдалі обіграші) і виконав добрий шмат "чорнової роботи" – 4 перехоплення і 2 відбори.

Шахтар – черговий шанс для іспанця показати себе на великій сцені. Якщо Динамо зможе випередити "гірників", а Дані продемонструє свої найкращі якості, плей-офф Ліги чемпіонів значно підвищить його шанси на запрошення від топ-клубу.

Навіть Бобан "врізав" копу: як ультрас Динамо Загреб змінили історію Хорватії та підтримують Україну