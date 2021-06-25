Испании лучше не доводить до серии пенальти в матчах на вылет из Евро-2020.

"Фурия Роха" не смогла реализовать 5 подряд ударов с "отметки". Два таких случая уже были на групповом этапе Евро – "отличились" Мората и Морено.

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Испанцы уделили особое внимание этому компоненту на тренировках, информирует Marca. Удары отрабатывают даже вратари, которые должны быть готовы к возможной "лотерее". В частности, у Давида Де Хеа есть неприятный опыт – голкипер Манчестер Юнайтед не забил последний пенальти в финале ЛЕ, отдав титул Вильярреалу.

Добавим, что на стадии 1/8 финала Евро подопечные Луиса Энрике встретятся с Хорватией (28 июня).

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