Іспанії краще не доводити до серії пенальті у матчах на виліт з Євро-2020.

"Фурія Роха" не змогла реалізувати 5 поспіль ударів з "позначки". Два такі випадки вже були на груповому етапі Євро – "відзначились" Мората та Морено.

"Моїм дітям бажали смерті": Мората отримував жахливі погрози після невдалого матчу на Євро

Іспанці приділили особливу увагу цьому компоненту на тренуваннях, інформує Marca. Удари відпрацьовують навіть воротарі, які повинні бути готовими до можливої "лотереї". Зокрема, у Давіда Де Хеа є неприємний досвід – голкіпер Манчестер Юнайтед не забив останній пенальті у фіналі ЛЄ, віддавши титул Вільяреалу.

Додамо, що на стадії 1/8 фіналу Євро підопічні Луїса Енріке зустрінуться з Хорватією (28 червня).

Євро-2020: Італія – прекрасна, фаворити причаїлися, Еріксен виграв битву за життя, Україні вручили останню путівку в 1/8