"После игры против Польши (1:1) я не спал 9 часов Я получал угрозы, оскорбления в адрес своей семьи. Моим детям желали смерти... но со мной все в порядке, возможно, несколько лет назад я был бы разбит и отвернулся от всего мира.

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Возможно, я выполнил свою работу не так, как должен. Я понимаю, что меня критикуют, поскольку я не забил, но я бы хотел, чтобы люди ставили себя на место того, кто получает угрозы. Если бы им хоть раз сказали о смерти ребенка... Я стараюсь отодвинуть телефон подальше от себя, но то, что они пишут моей жене, что они пишут моим детям. Все это проходит через них", – цитирует Морату Marca.

Напомним, на групповом этапе Евро форвард забил лишь один мяч, однако это не помешало испанцам выйти в плей-офф. Соперником "Фурии Рохи" в 1/8 финала стала Хорватия, матч состоится 28 июня.

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