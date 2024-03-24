"У матчі з Україною потрібно зосередитися на тому, в чому ми сильні. Ми реально бачимо потенціал у нашій атакувальній грі з тими футболістами, які у нас є. Є і фізична сила, і технічний аспект на рівні. Тому гравці добре взаємодіють. Ми думаємо, що можемо грати ще краще в атаці.

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Ми забили Ізраїлю чотири голи і могли забити ще, але я не говорю, що ми заб'ємо чотири Україні. Потрібно просто надійніше зіграти в обороні, щоб поїхати на Євро", – сказав Гудйонссон у коментарі Fotbolti.net.

Нагадаємо, у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 ісландці розбили ізраїльтян з рахунком 4:1. Вирішальний поєдинок з Україною за путівку на чемпіонат Європи відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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