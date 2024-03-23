"Сборная Исландии – это улучшенный вариант Боснии и Герцеговины. Нас ждет так же много борьбы, верховых дуэлей, опасных стандартов. Ожидаю примерно такую же игру, как и против боснийцев. В таком случае, украинцам нельзя снова уступить именно в борьбе. Если с этим будет все в порядке, то в мастерстве мы их будем превосходить.

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Ожидаю все-таки более упрощенного и эффективного футбола от Мудрика, возможно, выхода в стартовом составе Гуцуляка, и более рациональной игры от Судакова, которому нет смысла выполнять настолько значительный объем работы, что качество ее теряется... Судакову необходимо сохранять спокойствие и рассудительность, что уменьшит брак и даст больше качества.

Главное сейчас – восстановиться после матча с боснийцами. Значительной усталости, вроде, и не должно быть, потому что нет в составе нашей команды таких уже ветеранов ... Надо учитывать, что это была первая игра сборной Украины после значительного перерыва, проверка своего состояния. Она дала много теории. Важно, что получили результат, а тактические варианты на Исландию у Реброва есть, тем более, что игру исландцев против Израиля можно посмотреть и хорошо изучить", – поделился Сопко в интервью Footboom.

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