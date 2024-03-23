"Збірна Ісландії – це покращений варіант Боснії і Герцеговини. На нас чекає так само багато боротьби, верхових дуелей, небезпечних стандартів. Очікую приблизно таку ж гру, як і проти боснійців. В такому разі, українцям не можна знову поступитися саме у боротьбі. Якщо з цим буде все в порядку, то в майстерності ми їх переважатимемо.

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Очікую все-таки більш спрощеного і ефективного футболу від Мудрика, можливо, виходу в стартовому складі Гуцуляка, і більш раціональної гри від Судакова, якому немає сенсу виконувати настільки значний обсяг роботи, що якість її втрачається… Судакову необхідно зберігати спокій і розсудливість, що зменшить брак і дасть більше якості.

Головне зараз – відновитися після матчу з боснійцями. Значної втоми, наче, й не повинно бути, бо немає у складі нашої команди таких вже ветеранів... Треба враховувати, що це була перша гра збірної України після значної перерви, перевірка свого стану. Вона дала багато теорії. Важливо, що здобули результат, а тактичні варіанти на Ісландію у Реброва є, тим більше, що гру ісландців проти Ізраїлю можна подивитися і добре вивчити", – поділився Сопко в інтерв'ю Footboom.

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