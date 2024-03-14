В четверг, 14 марта, фирма Adidas представила игровые формы ряда национальных сборных, сделанных специально под Евро-2024.

Компания Adidas подготовила футбольную амуницию для семи сборных на Евро-2024 – Германии, Испании, Италии, Бельгии, Шотландии, Венгрии и Уэльса.

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"Фишкой" новых комплектов форм от Adidas стали полосы на плечах: красно-зелёно-белые на футболках сборной Италии; желтые – на футболках сборной Испании; красно-чёрно-жёлтые – на футболках сборной Германии. Цвета этих полос изменены только на футболках запасных комплектов.

На заднюю часть формы каждой из сборных немецкая компания нанесла национальный символ. Так, на футболках сборной Испании появилась гвоздика, на форме сборной Италии – последняя строчка из гимна страны "Италия позвала!", у "манншафт" – надпись "Германия".