Флик предложили возглавить сборную Германии после Евро-2020 – специалист будет руководить национальной командой минимум до Евро-2024, сообщает abendzeitung-muenchen.

"Флик очень высоко ценится", – в сборной Германии подтвердили переговоры с тренером Баварии

Отмечается, что руководитель Баварии, который покинет мюнхенцев по завершении текущего сезона, в восторге от возможности работать с Бундестим на двух международных турнирах подряд.

Добавим, что Флик за год во главе Баварии выиграл все турниры, в которых принимал участие, а в текущем сезоне привел мюнхенцев к очередной победе в Бундеслиге.

"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса