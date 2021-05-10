Сборная Германии определилась со сроком контракта для Флика, – СМИ
Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик вроде уже получил предложение от Немецкого футбольного союза.
Флик предложили возглавить сборную Германии после Евро-2020 – специалист будет руководить национальной командой минимум до Евро-2024, сообщает abendzeitung-muenchen.
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Отмечается, что руководитель Баварии, который покинет мюнхенцев по завершении текущего сезона, в восторге от возможности работать с Бундестим на двух международных турнирах подряд.
Добавим, что Флик за год во главе Баварии выиграл все турниры, в которых принимал участие, а в текущем сезоне привел мюнхенцев к очередной победе в Бундеслиге.
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