Немецкий футбольный союз (DFB) отреагировал на слухи о назначении Ганс-Дитер Флика наставником Бундестим.

"Хорошо известно, что Ханси Флик высоко ценится DFB. Мы можем подтвердить, что будем вести переговоры с ним и руководителями Баварии", – говорится в заявлении DFB, которое цитирует Sport-Informations-Dienst.

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Недавно главный тренер Баварии уже подтвердил, что летом расстанется с мюнхенцами. Подобное заявление сделал и наставник сборной Германии Йоахим Лев, специалист покинет национальную команду после Евро-2020.

На континентальном первенстве немцы попали в группу смерти вместе со сборными Франции, Португалии и Венгрии.

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