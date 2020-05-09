"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса

Футбол 24 – про знаменитого німецького тренера, який здобував Кубок чемпіонів із Реалом та Баварією. Сьогодні Хайнкесу виповнилося 75 років!

У всіх великих тренерів є злети і падіння.

Ви просто подивіться на цей перегрітий трансферний ринок. Футбол збожеволів, втратив свою душу. Тепер це бізнес. Все потрібно робити швидко, швидко, швидко. Сьогодні ні в кого немає терпіння.

Ви можете грати у футбол при температурі "мінус 15" градусів. Потрібно заплющити очі і пройти через це. Ми, врешті-решт, мужики.

У цей момент Бундесліга нагадує божевільню. Вболівальникам важко зрозуміти те, що відбувається. Я б, наприклад, не став працювати у двох клубах в одному сезоні.

Ліга чемпіонів – інший турнір, що вимагає максимальної концентрації.

Я буквально вирушаю спати з думками про "Стару синьйору" і прокидаюся з ними. Тож суперника я встиг вивчити досконало.

Ми попрацювали над деякими моментами, але серію пенальті не відрепетируєш.

Я завжди намагаюся думати позитивно. Знаю, на що здатна моя команда.

Борусія і Вольфсбург ще не досягли того рівня майстерності, щоб мати впевненість у своїх силах, яка дозволила б їм сказати: "Ми можемо завоювати титул чемпіона країни". Я сам ніяк не можу повірити в це. Природно, не бачу жодного серйозного конкурента для Баварії.

Я сподіваюся на фінальний матч між нашою командою та збірною Нідерландів. У таких випадках завжди перемагають німці (сказано під час ЧС-2014, – Футбол 24).

Тренери, які працювали в Баварії, знають: після чемпіонату світу або Європи перед командою на старті національної першості стоїть складне завдання. Далі доводиться мати справу з проблемою травм. Проте клас Баварії настільки високий, що вони виграють свої матчі і без стовідсоткової готовності.

Футбол передбачає оптимізм, потрібно завжди вірити в можливість своєї перемоги. Думаю, що командам Бундесліги цього трохи бракує.

Реал – не найгірший клуб у світі.

Такі зірки, як Роналду, Бейл і Бензема знають, що грають краще поруч із Кроосом.

Те, чого досягнув Мессі, є чимось надприродним. Лео можна охарактеризувати лише словом "феномен". У такому віці він вже перебуває на висоті Зідана, Кройфа, Марадони і Пеле.

Гвардіола – симпатичний і привабливий, одягається неймовірно стильно. Домагався успіхів на чолі Барселони. Невже можна знайти кращого тренера для Баварії?

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Ми з Гвардіолою одразу ж знайшли взаєморозуміння і обговорили багато речей у футболі.

Поважайте мене і мою роботу. Я ніколи ні з ким не радився, і поради Гвардіоли мені теж не потрібні. Мені ніхто не потрібен у допомогу для вивчення суперника.

Улі Хьонесс – мій друг і назавжди залишиться ним. Ми часто зідзвонювалися один з одним. Іноді я гостював у нього вдома.

Бастіан був душею Баварії. Він робив усе для команди, а не для себе. Швайнштайгер є іконою в першу чергу для вболівальників клубу. Він на одному рівні з Беккенбауером і Гердом Мюллером.

Для мене Бастіан – геніальний футболіст, що мислить, як тренер.

Гра Артуро Відаля не обмежується лише оборонними функціями, він надає імпульс і атаці. Таких футболістів зустрінеш нечасто. Він відмінно діє у відборі м'яча, неймовірно сильний в індивідуальній боротьбі. Крім того, дуже добре грає у футбол. І у нього не складний характер.

Упродовж двох років Рібері став великим професіоналом, яким до цього не був. Він – вуличний футболіст. Франку необхідно почуватися захищеним. І йому потрібно, щоб на нього звертали увагу. Але йому завжди треба вказувати на межі дозволеного. Неймовірно, як він побився з Ар'єном Роббеном через право пробиття штрафного удару в матчі Ліги чемпіонів з Реалом! Після гри я розрядив обстановку і сказав, хто повинен виконувати ці удари. Всі поставилися з повагою до моїх слів.

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Одне із завдань тренерів у тому, щоб будувати зі своїми футболістами відповідні міжособистісні стосунки і звільняти їх від страхів. Звичайно, мені самому це також вдавалося не завжди. Але з часом все стало зрозуміло. І я домігся успіхів завдяки тому, що просто почав краще розуміти людей.

Кожній команді для успіхів на міжнародному рівні необхідний хороший тренер. Крім того, в ній повинні бути футболісти дуже високого рівня. У минулому сезоні в моєму розпорядженні були такі гравці. У нас в клубі існувало відмінне взаєморозуміння і співпраця на всіх рівнях. Ми всі були винятковими людьми, від медичного персоналу і до охоронця.

Я вже 50 років у професіональному футболі в якості футболіста і тренера. Після всіх прожитих у футболі років я розумію, що цього достатньо.

Я більше не працюватиму тренером. Хочу насолоджуватися сім'єю і спокійним життям.

Після Баварії було б неможливо очолити інший клуб.

Я заклопотаний, у мене є хобі. Займаюся спортом, маю домашніх тварин і величезний сад.

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