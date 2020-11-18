Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер в который раз поднял тему "изгнанников" после поражения от Испании (0:6).

"Мюллер, Боатенг и Хуммельс могли бы помочь, они не раз это доказывали в прошлом. Ни один из них еще не завершил карьеру в сборной Германии.

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Конечно, это публичный вопрос, но давайте просто подождем и посмотрим, как все будет развиваться. В основном такие решения принимает тренер сборной", – цитирует Нойера твиттер Bayern & Germany.

Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, Йоахим Лев заявил, что решил больше не вызывать Хуммельса, Мюллера и Боатенга в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.

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