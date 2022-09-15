Связи Бензема-Мбаппе в этот раз не будет / AFP

Вызов получили 23 футболиста, которые имеют шанс сыграть дома против Австрии (22 сентября) и на выезде против Дании (25-го).

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Из-за травм у Дешама возникли серьезные кадровые проблемы. На этот раз сборной не помогут Преснель Кимпембе, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте, Поль Погба и Карим Бензема – все они претендуют на основу. Шанс получили трое дебютантов – центрбек Бенуа Бадиашиль, хавбек Юссуф Фофана (оба – Монако) и нападающий Рандаль Коло-Муани (Айнтрахт Ф).

Франция выиграла прошлогодний розыгрыш Лиги наций, но защитить титул уже не удастся. "Ле бле" с 2 очками застряли на дне группы 1 и думают только о сохранении прописки в элитном дивизионе.

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