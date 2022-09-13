Главный тренер британцев Стив Кларк объявил заявку, в которую вошли 25 игроков.

В глаза сразу бросается отсутствие капитана Эндрю Робертсона. Защитник Ливерпуля получил травму, из-за которой пропустит весь международный цикл. Также он не поможет своему клубу в нынешнем матче Лиги чемпионов против Аякса.

Напомним, в сентябре сборная Шотландии проведет три поединка Лиги наций – дважды встретится с Украиной (21-го и 27-го), а между тем втиснется домашняя игра против ирландцев (24-го).

Сборная Украины узнала место в обновленном рейтинге ФИФА