Политические проблемы в Федерации футбола Бразилии могут повлиять на выступления национальных команд. ФИФА наблюдает развитие событий.

Как сообщает ESPN, ФИФА и Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) в воскресенье направили совместное письмо в Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) в связи с возможным изменением руководства организации.

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Суд Рио-де-Жанейро отстранил президента CBF Эднальдо Родригеса и всех назначенных им чиновников от должности 7 декабря из-за нарушений на выборах прошлого года. Два высших суда Бразилии оставили это решение в силе. Глава Верховного спортивного суда потребовал провести новые выборы президента Бразильской конфедерации футбола в течение 30 рабочих дней.

ФИФА и КОНМЕБОЛ сообщили CBF, что делегация от этих организаций прибудет в Бразилию 8 января для наблюдения за избирательным процессом. До этого времени никаких решений по смене руководства конфедерации не может приниматься.

Представители руководящих органов также напомнили, что члены ФИФА должны управлять своими делами независимо и без ненадлежащего влияния со стороны. Любое нарушение такого обязательства может привести к санкциям, предусмотренным Уставом ФИФА, включая отстранение.

"Это будет означать, что CBF, сборные и клубы, которые ее представляют, больше не будут иметь права участвовать в любых международных соревнованиях в период отстранения", – написано в письме.

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