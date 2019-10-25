Сборная Бразилии объявила заявку на два ближайших спарринга – сенсационный талант Реала получил первый вызов

Тренер сборной Бразилии определился со списком вызванных игроков на товарищеские матчи против Аргентины и Южной Кореи.

Полный список из 23 исполнителей появился на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

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Внимание привлекает нападающий мадридского Реала Родриго Гоис. 18-летний талант мадридцев получил свой первый вызов в "селесао". А вот другой представитель мадридского гранда Винисиус остался вне заявки. Сборная Бразилии проведет две товарищеские встречи – против Аргентины (15 ноября) и Южной Кореи (19 ноября).

Напомним, ранее команда Тите потеряла свою главную звезду – нападающий ПСЖ Неймар вылетел из-за очередной травмы.

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