Збірна Бразилії оголосила заявку на два найближчі спаринги – сенсаційний талант Реала отримав перший виклик

Тренер збірної Бразилії визначився зі списком викликаних гравців на товариські матчі проти Аргентини і Південної Кореї.

Повний список з 23 виконавців з'явився на офіційному сайті Бразильської конфедерації футболу.

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Увагу привертає нападник мадридського Реала Родріго Гоїс. 18-річний талант мадридців отримав свій перший виклик до "селесао". А от інший представник мадридського гранда Вінісіус залишився поза заявкою. Збірна Бразилії проведе дві товариські зустрічі – проти Аргентини (15 листопада) і Південної Кореї (19 листопада).

Нагадаємо, раніше команда Тіте втратила свою головну зірку – нападник ПСЖ Неймар вилетів через чергову травму.

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