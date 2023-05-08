Лионель Месси стал лауреатом премии Laureus второй раз в карьере.

Сборная Аргентины была признана командой года по версии Laureus. "Альбиселесте" стали лауреатами впервые за время существования премии – с 2000 года. "Аргентина потрясла футбольный мир своим выступлением на ЧМ-2022, и кульминацией стала невероятная победа над Францией в одном из величайших финалов в истории турнира", – отмечается в официальном Твиттере Laureus.

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На эту награду также претендовали женская футбольная сборная Англии, мужская регбийная сборная Франции, американский баскетбольный клуб Голден Стэйт, команда Формулы-1 Ред Булл и мадридский Реал.

Спортсменом 2023 года по версии Laureus был признан Лионель Месси. Он стал лауреатом этой премии второй раз в карьере – впервые Лео разделил награду с пилотом Мерседеса Льюисом Хэмилтоном в 2020 году.

Помимо Месси за звание Спортсмен года также сражались Килиан Мбаппе, автогонщик Макс Ферстаппен, атлет Арман Дюплантис, теннисист Рафа Надаль и баскетболист Стефен Карри.

Laureus World Sports Awards – ежегодная преимя спортсменам за выдающиеся достижения. Она была учреждена в 1999 году.

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@Argentina win the 2023 Laureus World Team of the Year Award.



The team thrilled the footballing world with their 2022 @FIFAWorldCup performances, culminating in an incredible victory over France in one of the greatest finals the tournament has ever seen.#Laureus23 pic.twitter.com/C4CNslNnlt — Laureus (@LaureusSport) May 8, 2023