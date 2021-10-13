Польская сборная смогла защитить репутацию своих игроков по мотивам скандала в матче отбора на ЧМ против Англии (1:1).

Англичане обвинили футболистов "Кадры" в расистских оскорблениях, что привело к конфликту на поле, а затем продолжилось в кабинетах.

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"Согласно нашей позиции, высказанной с самого начала, ФИФА не нашла оснований для дисциплинарного взыскания по абсурдным обвинениям Английской федерации. Дело закрыто, по крайней мере со стороны ФИФА", – написал в Twitter пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски.

Добавим, что именно "Кадра" и Англия борются за первое место группы І в отборе ЧМ. Сейчас горячие борцы с расизмом лидируют, имея отрыв в 3 очка.

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