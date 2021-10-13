Польська збірна змогла захистити репутацію своїх гравців за мотивами скандалу у матчі відбору на ЧС проти Англії (1:1).

Англійці звинуватили футболістів "Кадри" у расистських образах, що призвело до конфлікту на полі, а потім продовжилось у кабінетах.

Глік непомітно ущипнув Вокера, спровокувавши расистський скандал – ФІФА вже втрутилась

"Відповідно до нашої позиції, висловленої із самого початку, ФІФА не знайшла підстав для дисциплінарного стягнення після абсурдних звинувачень Англійської федерації. Справу закрито, принаймні з боку ФІФА", – написав у Twitter прес-аташе збірної Польщі Якуб Квятковскі.

Додамо, що саме "Кадра" та Англія борються за першу сходинку групи І у відборі ЧС. Наразі запеклі борці з расизмом лідирують, маючи відрив у 3 очки.

Данія другою пробилась на Мундіаль, Соломон оформив асист за Ізраїль, скандал у битві Албанії та Польщі: відбір ЧС-2022