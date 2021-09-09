Страсти после поединка 6-го тура квалификации на ЧМ-2022 с участием Польши и Англии (1:1) не утихают. Пришлось вмешаться даже ФИФА.

После свистка на перерыв между игроками команд произошел конфилкт, во время которого Камиль Глик ущипнул Кайла Уокера. Менеджер сборной Англии в перерыве заявил резервному судье, что защитник "Трех львов" стал жертвой расизма, информирует Sky Sports.

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В сборной Польши все обвинения в сторону Глика категорически отрицают. "Представители Футбольной ассоциации Англии сказали, что была использована расистская фраза, но Глик утверждает, что это – абсолютная ложь. Я знаю игроков, они не делали этого и не стали б", – заявил менеджер поляков Якуб Квятковски.

Наставник англичан Гарет Саутгейт на послематчевой пресс-конференции тоже вспомнил об этом эпизоде: "Был подготовлен отчет, нам надо узнать больше о том, что произошло. Сейчас мы собираем доказательства, а потому нет смысла строить любые предположения. Мы пытаемся выяснить, что именно произошло. Когда узнаем, расскажем об этом всем".

Стоит заметить, что за инцидент уже взялась ФИФА, начав расследование. Сейчас планируется анализ всех отчетов поединка.

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