Во вторник состоялись поединки 8 тура отбора на чемпионат мира в группах F и І.

Отбор на ЧМ-2022, 8 тур

Группа F

Дания – Австрия – 1:0

Гол: Меле, 53

Фарерские острова – Шотландия – 0:1

Гол: Дайкс, 86

Израиль – Молдова – 2:1

Голы: Захави, 28, Даббур, 49 – Николаэску, 90+5

Удаление: Рябчук, 86 (М)

Группа І

Англия – Венгрия – 1:1

Голы: Стоунз, 37 – Шаллай, 24

Албания – Польша – 0:1

Гол: Свидерски, 77

Сан-Марино – Андорра – 0:3

Голы: Пуйоль, 10, Морено, 55, Бетриу, 89

Дания вслед за Германией могла гарантировать себе выход на Мундиаль, если бы победила Австрию. Подопечные Юлманда выполнили задачу благодаря усилиям Меле. На 53-й минуте одноклубник Руслана Малиновского воспользовался удобной передачей Дилэйни – 1:0.

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Шотландия уверенно сохраняет второе место группы, но с Фарерами пришлось попотеть. "Тартановые" бились в стену 86 минут, пока форвард КПР Линдон Дайкс не воспользовался рикошетом от защитника. Израиль ведет лишь призрачную борьбу за второе место с отставанием в 4 очка, хотя Манор Соломон и компания разобрались с Молдовой. Хавбек Шахтера оформил результативную передачу на феноменального Захави, для которого это уже 8-й гол в текущем отборе.

А вот Англия на чемпионат мира пока не вышла. Финалисты Евро не могли это сделать даже в случае победы над венграми, но ее и не было. До перерыва соперники обменялись голами Шаллая и Стоунза, установив окончательный счет. Главным преследователем "Трех львов" стала Польша, которая дожала Албанию в скандальной встрече за второе место группы І. После гола Свидерски на трибунах начался беспорядок, а автору точного удара бросили пластиковую бутылку в голову. Арбитру пришлось останавливать игру на 20 минут. В конце концов, игроки все же вернулись на поле, чтобы зафиксировать минимальную победу "Кадры".

"Вишенка" на торте – битва Сан-Марино с Андоррой. Команды благополучно проигрывали остальным участникам группы, но последними все же финишировали хозяева. Андорра выиграла оба лобовых матча с общим счетом 5:0.

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