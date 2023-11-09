Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с игроками, которые отправятся на поединки квалификации к Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии.

В заявку "трех львов" попали 25 игроков, сообщает официальный твиттер сборной Англии.

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Голкиперы: Джонстоун, Пикфорд, Рэмсдейл.

Защитники: Колвилл, Данк, Гуэхи, Магуайр, Томори, Триппьер, Уокер.

Полузащитники: Александер-Арнольд, Беллингем, Галлахер, Хендерсон, Филлипс, Райс.

Форварды: Боуэн, Фоден, Грилиш, Кейн, Мэддисон, Рашфорд, Сака, Уоткинс, Уилсон.

Напомним, что Англия решила вопрос выхода на Евро-2024, имея 16 очков после 6 матчей. Поединок против Мальты запланирован на 17 ноября (начало в 21:45), а с Северной Македонией – 20 ноября (начало в 21:45).

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