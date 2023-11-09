Збірна Англії оприлюднила заявку на завершальні матчі кваліфікації до Євро-2024
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт визначився з гравцями, які вирушать на поєдинки кваліфікації до Євро-2024 проти Мальти та Північної Македонії.
До заявки "трьох левів" потрапили 25 гравців, повідомляє офіційний твіттер збірної Англії.
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Голкіпери: Джонстон, Пікфорд, Ремсдейл.
Захисники: Колвілл, Данк, Геї, Магуайр, Томорі, Тріпп'єр, Вокер.
Півзахисники: Александер-Арнольд, Беллінгем, Галлахер, Хендерсон, Філліпс, Райс.
Форварди: Боуен, Фоден, Гріліш, Кейн, Меддісон, Рашфорд, Сака, Воткінс, Вілсон.
Нагадаємо, що Англія вирішила питання виходу на Євро-2024, маючи 16 очок після 6 матчів. Поєдинок проти Мальти запланований на 17 листопада (початок о 21:45), а з Північною Македонією – 20 листопада (початок о 21:45).
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