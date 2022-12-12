Ще один чвертьфіналіст Мундіалю в Катарі може змінити головного тренера.

Футбольна асоціація Англії (FA) визначилась з головними кандидатами, які можуть замінити Гарета Саутгейта у разі його відходу з національної команди, повідомляє The Telegraph.

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Серед головних претендентів називають: Брендана Роджерса, Маурісіо Почеттіно, Томаса Тухеля, а також нинішнього асистента Саутгейта – Стіва Холланда.

Технічний директор FA Джон Макдермотт намагатиметься переконати нинішнього наставника залишитись на своїй посаді і допрацювати контракт, який діє до грудня 2024 року. Однак якщо Саутгейт таки піде, то Макдермотт розпочне пошуки відповідного фахівця, який потім буде затверджений виконавчим директором Марком Буллінгемом.

Нагадаємо, збірна Англії дійшла до чвертьфіналу ЧС-2022, де поступилась Франції (1:2). Фатальним став промах Харрі Кейна з пенальті наприкінці матчу, який міг принесли "трьом левам" нічию і перевести гру у додатковий час.

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