Челси будет иметь гораздо меньшее представительство на ЧМ-2022, чем ожидалось.

Левый защитник Бен Чилвелл получил серьезное повреждение и не поедет в Катар, информирует официальный сайт лондонцев.

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Защитник травмировался на последних минутах матча ЛЧ против Динамо Загреб. Челси воздерживается от объявления точного диагноза и приблизительных сроков восстановления. Есть подозрение на разрыв задней поверхности бедра, который может оставить Чилвелла без футбола на 3 месяца. В сборной Англии Бен должен был составить конкуренцию Люку Шоу из Манчестер Юнайтед.

Напомним, ранее "Три льва" потеряли еще одного представителя Челси – правого защитника Риса Джеймса. Также под вопросом участие в ЧМ-2022 Кайла Уокера и Калвина Филлипса из Манчестер Сити.

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