Челсі матиме значно менше представництво на ЧС-2022, ніж очікувалось.

Лівий захисник Бен Чілвел отримав серйозну травму і не поїде в Катар, інформує офіційний сайт лондонців.

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Оборонець зазнав травми на останніх хвилинах матчу ЛЧ проти Динамо Загреб. Челсі наразі утримується від оголошення точного діагнозу і приблизних термінів відновлення. Є підозра на розрив задньої поверхні стегна, що може залишити Чілвела без футболу на 3 місяці. У збірній Англії Бен повинен був скласти конкуренцію Люку Шоу з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, раніше "Три леви" втратили ще одного представника Челсі – правого захисника Ріса Джеймса. Також під питанням участь у ЧС-2022 Кайла Вокера і Калвіна Філліпса з Манчестер Сіті.

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