Сбежавший из Ливерпуля игрок пропустит начало нового сезона
Наби Кейта получил травму перед товарищеским матчем Вердера.
Полузащитник Вердера Наби Кейта получил повреждение во время разминки перед контрольной встречей своей команды с Олденбургом, представителем региональной лиги. Об этом информирует Kicker.
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Кейта должен был выйти в стартовом составе, но травмировал приводящую мышцу. В итоге бременская команда одержала победу со счётом 3:1 без Наби в составе.
Предположительно Кейта выбыл минимум на месяц. Главный тренер Вердера Оле Вернер подтвердил, что полузащитник не сможет сыграть в матче Кубка Германии с Викторией (Кёльн) 12 августа и пропустит матч первого тура нового сезона Бундеслиги с Баварией.
Считается, что именно из-за постоянных травм Кейта так и не смог заиграть в своём предыдущем клубе, Ливерпуле.
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