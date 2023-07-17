Півзахисник Вердера Набі Кейта отримав пошкодження під час розминки перед контрольною зустріччю своєї команди з Олденбургом, представником регіональної ліги. Про це інформує Kicker.

Хавбек Ліверпуля безкоштовно перебрався у Бундеслігу

Кейта мав вийти в стартовому складі, але травмував привідний м'яз. У підсумку бременська команда здобула перемогу з рахунком 3:1 без Набі у складі.

Імовірно Кейта вибув мінімум на місяць. Головний тренер Вердера Оле Вернер підтвердив, що півзахисник не зможе зіграти в матчі Кубка Німеччини з Вікторією (Кельн) 12 серпня і пропустить матч першого туру нового сезону Бундесліги з Баварією.

Вважається, що саме через постійні травми Кейта так і не зміг заграти у своєму попередньому клубі, Ліверпулі.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків