toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ

Саутгемптон выставили на продажу – болельщики критикуют действующего владельца

06:00 51 Читати українською
Саутгемптон выставили на продажу – болельщики критикуют действующего владельца
Джишенг Гао / Фото ФК Саутгемптон

У Саутгемптона может измениться владелец в ближайшее время.

Китайский миллиардер Джишенг Гао, который владеет 80% акций Саутгемптона, выставил свою долю на продажу, сообщает The Sun.

Ньюкасл может оказаться в руках Мейвезера – легенда бокса подтвердил свою заинтересованность в приобретении клуба

Гао стал владельцем "святых" в 2017 году. С тех пор фанаты часто критикуют бизнесмена, что он недостаточно финансирует команду.

После 29-ти туров чемпионата Англии Саутгемптон находится на 14-м месте, имея в активе 34 очка.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
Ярмоленко вернулся после травмы – украинец сыграл 90 минут за Вест Хэм U-23
00:03
182
Теги
Англия Саутгемптон Саутгемптон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
52
мин
Минай
15:00
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук