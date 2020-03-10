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Ньюкасл может оказаться в руках Мейвезера – легенда бокса подтвердил свою заинтересованность в приобретении клуба

11:34 26 Читати українською
Ньюкасл может оказаться в руках Мейвезера – легенда бокса подтвердил свою заинтересованность в приобретении клуба
Флойд Мейвезер / Фото из открытых источников

Бывший боксер Флойд Мейвезер не скрывает своего желания стать владельцем футбольного клуба.

Американец может помочь владельцу "сорок" Майку Эшли, который уже не один год пытается продать клуб.

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"В США мы называем это "соккер", но Ньюкасл – это невероятная команда, чертовски хороший клуб. Если люди захотят, чтобы я купил Ньюкасл, просто дайте мне знать", – цитирует Мейвезера Goal.

Напомним, в январе Эшли вел переговоры с российскими консорциумами, однако те не согласились платить 400 млн евро за клуб.

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