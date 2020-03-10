Ньюкасл может оказаться в руках Мейвезера – легенда бокса подтвердил свою заинтересованность в приобретении клуба

Бывший боксер Флойд Мейвезер не скрывает своего желания стать владельцем футбольного клуба.

Американец может помочь владельцу "сорок" Майку Эшли, который уже не один год пытается продать клуб.

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"В США мы называем это "соккер", но Ньюкасл – это невероятная команда, чертовски хороший клуб. Если люди захотят, чтобы я купил Ньюкасл, просто дайте мне знать", – цитирует Мейвезера Goal.

Напомним, в январе Эшли вел переговоры с российскими консорциумами, однако те не согласились платить 400 млн евро за клуб.

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