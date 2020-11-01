Манчестер Сити видит замену для Агуэро в преемнике Холанда
Неясная ситуация с продлением контракта Серхио Агуэро может заставить Манчестер Сити искать нового форварда.
Действующее соглашение аргентинца истекает летом 2021, однако стороны все еще не сели за стол переговоров. "Горожане" уже начали поиск потенциальной замены для 32-летнего аргентинца.
Гвардиола сомневается относительно перспектив Агуэро в Манчестер Сити
По информации 90min, главный тренер команды Хосеп Гвардиола уже определился с главным приоритетом. Испанский специалист заинтересован в подписании форварда Зальцбурга Патсона Дака. Отмечается, что Манчестер Сити уже контактировал с австрийским клубом о переходе футболиста. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 25 млн евро.
Добавим, что именно Дака взял на себя роль лидера атак Зальцбурга после ухода из команды Эрлинга Холанда. Прошлый сезон он закончил с 27 голами. В нынешней кампании Петсон провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
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