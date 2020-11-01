Действующее соглашение аргентинца истекает летом 2021, однако стороны все еще не сели за стол переговоров. "Горожане" уже начали поиск потенциальной замены для 32-летнего аргентинца.

Гвардиола сомневается относительно перспектив Агуэро в Манчестер Сити

По информации 90min, главный тренер команды Хосеп Гвардиола уже определился с главным приоритетом. Испанский специалист заинтересован в подписании форварда Зальцбурга Патсона Дака. Отмечается, что Манчестер Сити уже контактировал с австрийским клубом о переходе футболиста. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 25 млн евро.

Добавим, что именно Дака взял на себя роль лидера атак Зальцбурга после ухода из команды Эрлинга Холанда. Прошлый сезон он закончил с 27 голами. В нынешней кампании Петсон провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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