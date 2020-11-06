В рамках 8-го тура АПЛ Бернли с Брайтоном не выявили сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 8-й тур

Брайтон – Бернли – 0:0

Саутгемптон – Ньюкасл – начало в 22:00

Брайтон и Бернли после провального старта сезона находятся в затруднительном положении в турнирной таблице, поэтому победа была важной для обеих команд. Первая половина встречи была безголевой, хотя и опасные моменты были у обоих соперников.

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Во втором тайме гости полностью сели в оборону и выходили только на контратаках. "Чайки" больше владели мячом и несколько раз едва не забили, однако в последний момент не хватало реализации или соперников спасал голкипер. Под занавес встречи темп игры сильно замедлился и последние минуты команды перепасовывались в центре поля. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью – 0:0.

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